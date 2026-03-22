22 Marzo 2026
Fiorentina-Inter, formazioni UFFICIALI: Calhanoglu torna in regia!
Le scelte di Chivu e Vanoli
L’Inter scende in campo nella 30ª giornata di Serie A con un obiettivo chiaro: rispondere alle vittorie delle rivali e tenere il passo nella corsa al vertice. A Firenze, però, i nerazzurri arrivano con diverse assenze: oltre a quella di Chivu, squalificato, dovranno fare a meno anche di pedine fondamentali come Lautaro Martinez, Bastoni e Mkhitaryan. Di seguito le formazioni ufficiali della gara in scena allo Stadio Artemio Franchi.
22 Marzo 2026 – 20:45
Stadio Artemio Franchi
Fiorentina 4-1-4-1
Formazione43 – De Gea 2 – Dodo 5 – Pongracic 6 – Ranieri 21 – Gosens 44 – Fagioli 65 – Parisi 27 – Ndour 4 – Brescianini 10 Gudmundsson 20 – Kean Paolo Vanoli
Panchina
50 Leonardelli, 53 Christensen, 3 Rugani, 15 Comuzzo, 17 Harrison, 22 Fazzini, 60 Kouadio, 62 Balbo, 80 Fabbian, 91 Piccoli.
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Lamptey, Lezzerini, Solomon, Fortini Mandragora
diffidati
Fagioli, Pongracic
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 31 – Bisseck 25 – Akanji 30 – Carlos Augusto 32 – Dimarco 7 – Zielinski 20 – Calhanoglu 23 – Barella 2 – Dumfries 94 – Esposito 9 – Thuram Aleksander Kolarov
Panchina
12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 36 Darmian, 47 Spinaccé, 49 Maye.
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Cristian Chivu
indisponibili
Mkhitaryan, Lautaro, Bastoni
diffidati
Carlos Augusto, Sucic
Arbitro: Andrea Colombo
Assistenti: Bahri-Dei Giudici
Quarto Uomo: Tremolada
Var: VAR: Maresca AVAR: Massa