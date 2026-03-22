Pagelle LIVE Fiorentina-Inter: voti e giudizi
Voti e giudizi in tempo reale
Inter ospite della Fiorentina al Franchi per la 30ª giornata di Serie A: sfida delicata per i nerazzurri, tra assenze pesanti e la necessità di rispondere alle rivali. Ecco le pagelle del match.
Pagelle Fiorentina-Inter: migliori e peggiori in campo
SOMMER 6.5 – Attento e fondamentale nell’uscita su Kean, tiene il risultato sullo 0-1.
BISSECK 6 – Bravo ad intervenire con un salvataggio su Kean su uno sviluppo da calcio piazzato a favore della Viola.
AKANJI 5.5 – Troppe disattenzioni in questo primo tempo; manca di lucidità in diverse situazioni chiave che potevano costare caro. Si riprende nel finale con un anticipo fondamentale a porta vuota.
CARLOS AUGUSTO 6 – Provvidenziale su Kean al ventesimo minuto. Negli ultimiAmmonito, salta la Roma. (DAL 45′ ACERBI)
DIMARCO 5.5 – Da quel lato si soffre. In affanno, viene ammonito.
ZIELINSKI 5.5 – Poca partecipazione offensiva e lascia troppo spazio alle avanzate viola.
CALHANOGLU 5.5 – Tocca molti palloni ma in linea generale poco incisivo e poca copertura a centrocampo. Appena rientrato da infortunio era improbabile che restasse in campo più di un’ora. (DAL 69′ FRATTESI)
BARELLA 5.5 – Decisivo nel servire Pio per il gol che sblocca la partita, trova anche la rete del raddoppio, annullata però per fuorigioco. Responsabile sul pareggio della Fiorentina, perde un pallone sanguinoso che porta al gol di Ndour. Sostituito subito dopo l’errore. (DALL’82’ SUCIC)
DUMFRIES 6 – Intraprendente, con un buon impatto in fase di proposizione
ESPOSITO 7 – Dà giusto il tempo a Colombo di fischiare l’inizio del match per poi trovare subito il gol del vantaggio.
THURAM 5 – Subisce almeno 3 falli che non gli vengono fischiati, ma serve più impatto lì davanti. Altra prestazione che lascia un senso di incompiuto. (DAL 69′ BONNY)
Fiorentina-Inter 0-1: tabellino e marcatori
Marcatori: Esposito 1′
FIORENTINA (4-1-4-1): 43 De Gea; 2 Dodô, 5 Pongračić, 6 Ranieri, 21 Gosens; 44 Fagioli; 65 Parisi, 4 Brescianini, 27 Ndour 10 Gudmundsson; 20 Kean.
A disposizione: 50 Leonardelli, 53 Christensen, 3 Rugani, 15 Comuzzo, 17 Harrison, 22 Fazzini, 60 Kouadio, 62 Balbo, 80 Fabbian, 91 Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram.
A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 36 Darmian, 47 Spinaccé, 49 Maye. Allenatore: Aleksandar Kolarov.
Arbitro: Colombo
Ammoniti: Dimarco 42′, Carlos Augusto 44, Brescianini 55′, Ndour 61′, Barella 62′, Kean 65′