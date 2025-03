Infortunio Lautaro, svelate le sue CONDIZIONI in vista del Feyenoord

Al termine della partita di ieri contro il Monza, ha creato un po’ di preoccupazione tra i tifosi dell’Inter il problema muscolare accusato da Lautaro Martinez che è parso dolorante nella parte finale della sfida vinta in rimonta contro i biancorossi. In un momento della stagione ricco di partite importanti, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi non ha certo bisogno di altri infortuni.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, c’è però di che essere ottimisti perché il capitano dell’Inter non ha rimediato alcuna lesione muscolare o infortunio di media-grave entità. Sembra infatti che si tratti soltanto di un semplice affaticamento muscolare che quindi non mette a rischio la presenza di Lautaro per le prossime partite decisive.

Starà ad adesso a mister Inzaghi prendere una decisione sul possibile impiego del suo capitano per la gara di martedì sera contro il Feyenoord nel ritorno degli ottavi di Champions League. Tenendo conto del buon margine di vantaggio dopo l’andata potrebbe anche concedergli un iniziale riposo per averlo poi al meglio nel fine settimana quando ci sarà la partita contro l’Atalanta a Bergamo.