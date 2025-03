Poule Scudetto, beffa per l’Inter che subisce una pesante rimonta

Inizia male per l’Inter Women la Poule Scudetto, con le nerazzurre allenate da Gianpiero Piovani che si sono fatte rimontare dalla Roma nella partita giocata in trasferta nella capitale e valida per la seconda giornata di questa nuova fase della Serie A Femminile.

Dopo aver riposato nel primo turno, l’Inter ha perso 2-1 a Roma anche se la partita era iniziata bene con il vantaggio nerazzurro che porta la firma dell’attaccante belga, Tessa Wullaert. Nella ripresa però le giallorosse hanno saputo rimontare e vincere 2-1 grazie alle reti di Di Guglielmo e Giugliano.

L’Inter resta al secondo posto con i 38 punti conquistati nella prima fase di campionato di Serie A femminile: si fa però raggiungere dalla Roma, ora anch’essa a quota 38. In vetta c’è sempre la Juventus con 48 lunghezze. Il prossimo impegno delle nerazzurre sarà domenica alle 13:30 con il derby contro il Milan all’Arena Civica.