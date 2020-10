GdS – Infortunio Lukaku, il vero obiettivo è tornare con l’Atalanta: ecco il precedente

Proprio nel momento in cui Antonio Conte stava finalmente per riabbracciare molti dei suoi calciatori fuori negli ultimi giorni tra infortuni e casi di coronavirus, ecco che uno dei suoi uomini più in forma e decisivi è costretto a fermarsi. Romelu Lukaku, infatti, come annunciato ieri pomeriggio dal club nerazzurro si dovrà fermare per qualche giorno a causa di un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Un problema che lo costringerà sicuramente a saltare il match di domani tra Inter e Parma e molto probabilmente anche quello di martedì in Champions League con il Real Madrid.

Tra l’altro, come segnalato da La Gazzetta dello Sport, ricordando un precedente della scorsa stagione i tempi potrebbero essere più lunghi del previsto. A luglio, difatti, Lukaku era stato costretto a saltare le sfide contro Torino e Spal in seguito ad un problema agli adduttori accusato dopo una partita giocata contro il Verona. In quel caso gli servirono dieci giorni per tornare a disposizione, partendo solamente dalla panchina una volta rientrato contro la Roma. In questo caso, invece, la speranza di Conte è di poter riavere il belga contro l’Atalanta, visto che i dieci giorni dall’annuncio dell’infortunio scadrebbero proprio alla vigilia del match contro i bergamaschi.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<