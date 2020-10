Inter, Conte studia l’attacco ideale in vista del Real Madrid. Da Sanchez alla suggestione Eriksen: le ipotesi

E’ scattata l’emergenza per l’Inter. L’infortunio odierno di Romelu Lukaku ha messo in difficoltà Antonio Conte, che dovrà fare certamente a meno di lui contro il Parma e molto probabilmente anche contro il Real Madrid in Champions League. Il gigante belga ha riportato un risentimento muscolare all’adduttore della coscia sinistra e il tecnico dovrebbe puntare su Pinamonti per sostituirlo sabato.

In vista della gara di martedì contro gli spagnoli, Conte potrebbe optare per diverse soluzioni. Come riportato da calciomercato.com, difficilmente si affiderà all’ex Genoa dal primo minuto. Più probabile, infatti, che sia Sanchez a partire titolare al fianco di Lautaro Martinez, qualora il cileno recuperi in tempo per il match.

Altra ipotesi è quella di vedere Perisic come seconda punta, ruolo che ha ricoperto per una manciata di minuti contro lo Shakhtar Donetsk. Non è da escludere anche la possibilità di vedere Eriksen alle spalle del Toro, anche se questa, ad oggi, sembra la pista meno percorribile.