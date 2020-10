GdS – Con Lautaro tocca anche a Bastoni: l’Inter prepara il rinnovo per scoraggiare il City

In attesa della riapertura del calciomercato, l’Inter si sta portando avanti con alcuni importanti rinnovi che riguardano i giocatori chiave all’interno della propria rosa. Dopo aver approcciato i primi discorsi con Lautaro Martinez, il club nerazzurro ha intrapreso i negoziati anche con gli agenti di Alessandro Bastoni. Il difensore centrale classe 1999 durante la scorsa stagione, in cui ha messo in evidenza tutto il proprio talento, ha comprensibilmente attirato il Manchester City nei suoi confronti. E la dirigenza interista, per evitare che certi sondaggi possano trasformarsi in offerte concrete, vorrebbe blindare definitivamente il futuro del calciatore in maglia nerazzurra.

Stando a quanto riportato questa mattina sulle pagine in edicola de La Gazzetta dello Sport, anche in questo caso – come per Lautaro Martinez – l’Inter vorrebbe già mettere nero su bianco nel corso del mese di dicembre. Bastoni, acquistato a soli 18 anni per una cifra record pari a 31 milioni di euro, al momento percepisce 1,5 milioni di euro a stagione e il club nerazzurro vorrebbe quasi raddoppiare l’attuale ingaggio nel prossimo rinnovo. Gli agenti del ragazzo, invece, vorrebbero andare anche oltre il doppio, vista l’importanza acquisita all’interno della rosa e gli enormi margini di crescita davanti al calciatore. A breve è comunque previsto l’incontro decisivo, in cui le parti cercheranno di limare le differenze, assecondando quella voglia di Inter di cui Bastoni non può più fare a meno.

