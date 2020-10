Inter-Parma, Conte ha 3 soluzioni per sostituire Lukaku: da Pinamonti al doppio trequartista

Nel momento in cui la squadra sembrava iniziare a dare finalmente segnali incoraggianti soprattutto sotto il punto di vista del gioco, ecco che Antonio Conte perde uno dei calciatori fondamentali per lo sviluppo del suo calcio come Romelu Lukaku. Una dura mazzata per il tecnico leccese che sta già pensando a come rimpiazzare il gigante belga già a partire dalla sfida di domani pomeriggio contro il Parma. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, l’allenatore avrebbe già in mente tre possibili soluzioni tattiche per cercare di sopperire alla mancanza dell’ex Manchester United nell’attacco nerazzurro.

Una soluzione, senz’altro quella più scontata, potrebbe essere semplicemente l’inserimento di Andrea Pinamonti per l’esordio dal primo minuto in questa stagione nonostante le numerose voci di mercato sul suo conto, visto che Sanchez dovrebbe partire dalla panchina e non rischiare nuovi infortuni per poter rientrare in buone condizioni contro il Real Madrid in Champions. Un’altra alternativa potrebbe essere il cambio di modulo con il passaggio al 3-4-2-1, inserendo Eriksen e Nainggolan sulla trequarti alle spalle di Lautaro Martinez. Infine, una terza via nerazzurra è pur sempre rappresentata dalla possibilità di schierare Perisic al fianco del Toro, anche se i pochi minuti giocati dal croato come centravanti contro lo Shakhtar non hanno lasciato una buona impressione.

