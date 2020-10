Inter-Parma, le probabili formazioni: D’Ambrosio rifiata, torna Gagliardini. Dentro Pinamonti, out Eriksen?

In un periodo fittissimo di impegni e reso ancor più complicato dall’infortunio di Romelu Lukaku, l’Inter domani pomeriggio dovrà affrontare il Parma a partire dalle 18.00. Un testi sicuramente molto probante in cui la formazione nerazzurra avrà l’opportunità di dimostrare di poter fare a meno del centravanti belga di tanto in tanto e dare una bella risposta al campionato in termini di classifica. Antonio Conte, tenendo presente che martedì si giocherà una bella fetta di qualificazione a Madrid contro il Real, ha in mente di optare per un leggero turnover lanciando Pinamonti per la prima volta in stagione da titolare. Vediamo le probabili formazioni di Inter Parma secondo La Gazzetta dello Sport:

INTER PARMA LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Darmian, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Perisic; Barella; Lautaro, Pinamonti. All. Conte

PARMA 4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Alves, Pezzella; Grassi, Cyprien, Kurtic; Kucka; Gervinho, Cornelius. All. Liverani

