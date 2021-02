GdS – Infortunio Vidal, il derby non è a rischio. Ma contro la Lazio è una corsa contro il tempo

Se Antonio Conte aveva già messo in preventivo la pesante assenza di Arturo Vidal in vista del ritorno di Coppa Italia di domani sera contro la Juventus, a causa della squalifica che dovrà scontare insieme ad Alexis Sanchez, in vista del match di domenica contro la Lazio il tecnico leccese potrebbe nuovamente essere costretto a fare a meno del suo pupillo a centrocampo. Contro la Fiorentina, infatti, il cileno ha accusato una forte botta al ginocchio che – come accertato dagli esami – ha provocato un trauma contusivo.

Nulla di particolarmente grave visto che il club ha immediatamente escluso possibili lesioni, ma saranno comunque decisivi i prossimi due giorni per stabilire un piano di recupero dettagliato. La certezza è che Vidal ha continuato a lavorare a parte nella giornata di ieri, mentre il gruppo nel pomeriggio ha iniziato a preparare la sfida di Coppa Italia. Come scritto da La Gazzetta dello Sport, il cileno dovrebbe ampiamente rientrare in vista del derby, mentre per lo scontro diretto di domenica sera contro la Lazio nel prossimo turno restano maggiori punti di domanda.

