CorSera – Svolta Suning: vuole tenere il controllo dell’Inter. Si cerca socio di minoranza, in settimana rilancio di Bc Partners

Tra le voci contrastanti che riguardano il futuro dell’Inter, questa mattina il Corriere della Sera ha fatto filtrare una notizia che potrebbe essere incoraggiante agli occhi dei tanti tifosi nerazzurri. Secondo il noto quotidiano, infatti, la famiglia Zhang non sta cercando di cedere interamente le proprie quote ad un altro gruppo, bensì solamente un socio di minoranza che possa dare il proprio importante contributo per superare un momento notoriamente molto complicato per l’economia del club nerazzurro.

In attesa del rilancio che si attende in settimana da parte di Bc Partners rispetto alla prima offerta da 750 milioni, Suning fa sapere che vorrà comunque mantenere il controllo dell’Inter anche in futuro. Tra le altre cose la proprietà asiatica ha ribadito che a prescindere dall’evoluzione dei negoziati farà fronte a tutti gli impegni previsti per il 2021, nonostante sul futuro societario non vi siano ancora delle certezze. Non solo il fondo inglese in corsa per le quote del club, perché anche il gruppo americano Ares si è mosso nelle ultime ore.

L’INTER HA TROVATO L’EREDE DI HANDANOVIC >>>