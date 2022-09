Inter, anche Acerbi sarà un protagonista della ‘rivoluzione’?

Dopo le sconfitte contro Lazio, Milan e Bayern Monaco, la tensione intorno all'Inter inizia ad alzarsi. La squadra non sembra reggere il confronto contro le big, appare scarica fisicamente e impossibilitata ad aggrapparsi a molti dei suoi big. A questa situazione il club ha risposto cercando compattezza: in queste ore, ad Appiano Gentile, si è tenuto un vertice tra mister Inzaghi, la squadra e la dirigenza. Un confronto schietto e deciso ma necessario, perché il tempo per rialzarsi c'è, ma allo stesso tempo non ci si può permettere di perdere altro terreno rispetto alle concorrenti. Della necessità di scelte forti da parte di mister Inzaghi si era cominciato a parlare già prima dell'esordio in Champions, nel quale peraltro abbiamo effettivamente visto novità inattese. Onana in campo al posto dell'irremovibile Handanovic, Barella in panchina scalzato da Mkhitaryan e, se vogliamo, la prima di Gosens da titolare sulla sinistra.