Inter, vertice ad Appiano tra Inzaghi-squadra-dirigenza: cosa si sono detti

Ieri mattina, ad Appiano Gentile, si è tenuto un confronto importante con staff tecnico, dirigenza e squadra al completo (ad esclusione di Lukaku , ancora in Belgio). É un qualcosa di raro ma le parti lo hanno definito "necessario". Il momento è talmente delicato in casa Inter che la società ha ritenuto opportuno un intervento, mirato soprattutto a capire cosa stia succedendo e a risolvere alcuni nodi.

Gli argomenti principali portati dalla dirigenza (Marotta, Zanetti, Ausilio, Baccin e Ferri) sono secondo La Gazzetta dello Sport : i blackout mentali alla prima difficoltà; la differenza di rendimento complessiva rispetto all’anno scorso, nonostante i protagonisti siano gli stessi; gli atteggiamenti poco «costruttivi» in campo da parte di alcuni giocatori; la condizione atletica . Hanno parlato soprattutto i dirigenti, ovviamente ma hanno preso parola anche alcuni giocatori come Handanovic e Barella . I giocatori hanno fatto mea culpa , dicendo di dover tornare a essere una squadra unita.

Ha parlato anche Inzaghi, due i punti toccati dal tecnico: ha ribadito come, per lui, non ci siano gerarchie fisse, ogni ruolo può essere messo in discussione. Inzaghi ha poi motivato la squadra dicendo che c'è tempo per rialzarsi: tutto è nelle loro mani.