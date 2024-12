Inter al Mondiale per Club: rischio sfida alla Juve prima della finale

Dopo che il sorteggio dei gironi del prossimo Mondiale per Club è stato compiuto, in casa Inter ci si domanda su quali avversarie potrebbero incontrare i nerazzurri in caso di passaggio del turno e avanzamento agli ottavi di finale.

La squadra di Simone Inzaghi è stata inserita nel girone E, ovvero nella parte bassa del tabellone. Per quello che è il regolamento di questo Mondiale per Club, fino alle semifinale i nerazzurri sfideranno soltanto squadre di questa stessa metà bassa partendo dagli ottavi dove se la vedrà con le squadre del girone F.

In caso di Inter al primo posto giocherebbe contro la seconda del gruppo F – verosimilmente Borussia Dortmund o Fluminense – mentre se i nerazzurri arrivano secondo incontrato la vincente di quello stesso girone.

Supponendo che non ci siano sorprese (cosa mai scontata) e che quindi a qualificarsi dai gironi E ed F siano Inter, River Plate, Borussia Dortmund e Fluminense, i nerazzurri possono immaginare già di affrontare una di queste tre squadre nei quarti di finale perché la sfida sarà tra le due vincenti negli ottavi di questo doppio confronto in uscita dai gironi E ed F.

Se tutto filasse liscio come l’olio per Lautaro Martinez e compagni e si dovesse raggiungere anche la semifinale, qui la situazione si farebbe più complicata, sempre ragionando soltanto sui valori da pronostico ma ricordiamo sempre che le variabili sono moltissime dato che mancano più di sei mesi al via.

In semifinale l’Inter dovrebbe infatti giocare contro uno delle due rimaste gai gruppi G e H che potenzialmente dovrebbero essere Juventus, Real Madrid o Manchester City. Per i nerazzurri potrebbe quindi esserci il derby d’Italia già prima della finale, una partita che varrebbe davvero tantissimo per la rivalità che esiste da decenni.