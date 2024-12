Chi è Abisso, l’arbitro di Inter-Parma: un precedente spaventa

Questo pomeriggio alle 18:30 l’Inter scende in campo per la partita di campionato contro il Parma. Simone Inzaghi e la sua squadra tornano a giocare a San Siro un match di Serie A dopo quasi un mese e lo fanno con il bisogno di ottenere tre punti preziosi in ottica classifica al fine di non farsi scappare il Napoli in testa alla classifica.

L’AIA nelle scorse ore ha pubblicato le designazioni arbitrali per questa 15^ giornata di campionato e a dirigere l’incontro tra Inter e Parma ci sarà il signor Rosario Abisso. L’arbitro 39enne è uno dei più esperti della categoria visto che arbitra in Serie A da ormai praticamente dieci anni.

Il suo bilancio con il biscione è piuttosto equilibrato dato che nelle sei gare precedenti arbitrate da Abisso l’Inter ha raccolto tre vittorie, un pareggio e due sconfitte. C’è però un caso avvenuto in una di queste sei sfide che fece molto discutere nel 2019.

Si tratta di un Fiorentina–Inter del 24 febbraio 2019 in cui i nerazzurri si videro assegnare negli ultimi istanti del secondo tempo un calcio di rigore per un tocco di mano di Danilo D’Ambrosio che non c’era. Quel penalty regalò ai viola la rete del 3-3 e visto il chiaro errore costò allo stesso arbitro della sezione di Palermo un lungo stop. Fino al 2021, inoltre, non arbitrò più match dei nerazzurri.

Quell’errore però ha poi dato il via ad una serie di risultati positivi per l’Inter con Abisso perché sono arrivate di fila due successi nelle sfide contro Verona e Salernitana. Questa sera Inzaghi spera di allungare a tre la striscia positiva.

A completare la squadra arbitrale oltre ad Abisso oggi ci saranno anche gli assistenti Rossi e Cipriani mentre il quarto ufficiale sarà Massimi. Infine nella sala VAR di Lissone ci saranno Pezzuto e Paterna come suo assistente.