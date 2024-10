Inter, allenatore Young Boys: “C’è una cosa che penso di Inzaghi”

Nominato da qualche settimana tecnico ad interim dello Young Boys, quest’oggi Joel Magnin è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter, in programma domani sera a Berna alle 21.00.

A proposito della terza giornata di Champions League, il tecnico ha parlato così della gara di domani: “È una squadra leader in Europa, saremo uniti sin dall’inizio e ci crederemo. Cercheremo di coinvolgere il pubblico, speriamo in una brutta giornata dell’Inter”.

Per quanto riguarda la formazione nerazzurra, Magnin ha mostrato grande apprezzamento verso Inzaghi: “È una squadra incredibile, quello che ha fatto con Inzaghi è sotto gli occhi di tutti. Penso che per noi sia una grande sfida giocare contro una squadra così, hanno alcuni infortunati ma hanno una rosa incredibile: non penso che cambierà molto il modo di giocare per due assenze”.