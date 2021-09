Inter-Atalanta, Dimarco: “Dispiaciutissimo per il rigore. Però grazie ai tifosi per il supporto!”

Le parole dell'esterno italiano nel postpartita

Rigore -"Mi dispiace molto, ma allo stesso tempo sono contento perché i miei compagni e la curva mi hanno subito tirato su di morale. Giocare con i nostri tifosi è una spinta in più, oggi abbiamo fatto una grande partita ma ora dobbiamo continuare a lavorare per vincerne altre. Io ho sbagliato il rigore però migliorerò in allenamento per fare gol. Abbiamo avuto tante occasioni, potevamo vincerla".