Inter-Atalanta, Lautaro: “I rigori li tiriamo io, Dimarco e Calhanoglu. Ha sbagliato, ma è stato grande”

Le parole del Toro al termine del match di San Siro

Partita - "Loro sono una squadra forte, fisica. Li abbiamo affrontati già tante volte, li conosciamo. Abbiamo avuto carattere: abbiamo pareggiato una partita complicata, siamo riusciti un'altra volta a tirare fuori del carattere. Dobbiamo migliorare nei primi tempi: non possiamo andare sotto dopo essere andati in vantaggio".

Rigore Dimarco - "Li tiriamo io, lui e Calha: ha sbagliato ma ha fatto un grande lavoro. Dobbiamo però dare di più. Shakhtar? Vincere e fare il nostro gioco. Dobbiamo portare a casa i 3 punti. Il gol? Non me lo ricordo bene ma dà fiducia: sono contento di essere qui all' Inter e a lottare per questa maglia".

Sua prestazione -"Sono contento per il gol fatto ma non siamo riusciti a portare a casa la partita, quindi dobbiamo continuare a lavorare e crescere perché eravamo in vantaggio, in casa e non siamo riusciti a tenerlo. Quindi vuol dire che dobbiamo continuare a lavorare".