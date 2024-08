Inter-Atalanta, Marotta: “Rivincere è più difficile, ma siamo solidi”

A pochi minuti dal big match Inter-Atalanta, il presidente nerazzurro, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di DAZN.

Queste le sue parole:

PARTITA – “Sicuramente l’Atalanta non è più un’outsider, ma una protagonista in ogni competizione, in Italia e in Europa. Per noi è un esame importante anche se siamo in una fase interlocutoria del campionato e della stagione”.

ATALANTA – “Ho avuto la fortuna di essere dirigente dell’Atalanta a fine anni 90. Ho apprezzato il modo di approcciarsi sempre nella loro storia e con la famiglia Percassi hanno lavorato nel migliore dei modi. Questo li ha portati a essere una vera realtà nel calcio italiano e in Europa”.

CICLO – “Come continuare un ciclo? Vincere è difficile e rivincere è ancora più difficile. Conta soprattutto l”aspetto della mentalità ogni partita è più ricca difficoltà, perché tutte le squadre sono più agguerite e motivate. La gestione è l’aspetto più difficile, ma siamo una realtà solida sia dal punto societario che tecnico. Questo ci porta a poter affrontare la stagione”.