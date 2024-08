Inter-Atalanta, le formazioni UFFICIALI: la scelta su Lautaro

E’ tempo di Inter-Atalanta, primo big match della terza giornata di Serie A. Sfida che andrà di scena a San Siro in un clima come sempre infuocato, dopo la prima vittoria stagionale ottenuta dai nerazzurri proprio al Meazza lo scorso sabato contro il Lecce.

Per quanto riguarda le scelte ufficiali di Simone Inzaghi, poche sorprese rispetto alla vigilia. Come filtrava già da qualche ora, il tecnico nerazzurro ha deciso di lanciare subito Lautaro Martinez in campo dal primo minuto al fianco di Marcus Thuram, nonostante l’argentino sia rientrato solamente da pochi giorni ad allenarsi dopo l’affaticamento muscolare di settimana scorsa. A destra, invece, Darmian vince ancora una volta il ballottaggio su Dumfries. Pavard confermatissimo sul centro destra per il secondo match consecutivo.

Queste le formazioni ufficiali di Inter-Atalanta: