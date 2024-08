Riecco Gosens in Italia: affare fatto, traccia a sorpresa

E’ durata una sola stagione l’esperienza di Robin Gosens in Bundesliga con la maglia dell’Union Berlino. L’ex laterale dell’Inter, che aveva già annunciato di voler tornare nel campionato italiano, sta per siglare un nuovo contratto ufficiale proprio in Serie A.

Nonostante settimane di trattative con il Torino e l’idea di un ritorno all’Atalanta delle ultime ore, ad avere la meglio è stata la Fiorentina. Come confermato da Fabrizio Romano, la società viola ha raggiunto un accordo con l’Union Berlino per il prestito di Gosens con obbligo di riscatto fissato a 7,5 milioni di euro.