VIDEO – Tra Albano e Inter: ECCO il primo saluto di Palacios

Da pochi minuti, Tomas Palacios ha coronato il suo sogno diventando ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter. Il tanto atteso vice Bastoni, da diversi giorni già a Milano, sarà subito a disposizione di Simone Inzaghi una volta archiviata la gara di questa sera contro l’Atalanta.

Il tecnico avrà ben due settimane per conoscere meglio le qualità del difensore classe 2003, utilizzando la sosta delle Nazionali per metterlo alla prova. Nel frattempo, Palacios ha ringraziato il suo ex club per l’opportunità che gli è stata concessa: “Volevo fare questo video per ringraziare l’Independiente Rivadavia per questa possibilità di giocare all’Inter. Sto vivendo un sogno, mando un saluto a tutti”.

La particolarità del video diffuso su X dalla società argentina, riguarda però la canzone di sottofondo. Per salutare Palacios, infatti, è stata scelta l’intramontabile Felicità di Al Bano e Romina Power: