Clamoroso Perisic, blitz improvviso: torna in Serie A

Dopo essere stato timidamente accostato all’Inter dopo l’infortunio di Tajon Buchanan, Ivan Perisic è tornato a far discutere di sé a pochissime ore dalla chiusura del calciomercato.

L’esterno croato, ai ferri corti con l’Hajduk Spalato di Gennaro Gattuso, sta cercando da settimane una nuova avventura. A spalancargli nuovamente le porte della Serie A, potrebbe clamorosamente essere Adriano Galliani.

L’amministratore delegato sta infatti cercando in questi istanti di portare Perisic al Monza, in attesa di incassare l’ok definitivo del calciatore al trasferimento. Un’operazione che, come riportato da Sky Sport, potrebbe davvero andare in porto.