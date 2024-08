UFFICIALE, Palacios è un nuovo calciatore dell’Inter

Si chiude finalmente la telenovela Tomas Palacios: il difensore argentino è appena diventato un nuovo calciatore dell’Inter. Dopo una trattativa andata avanti per settimane con Independiente Rivadavia e Tallares e in seguito alle complicazioni delle ultime 48 ore che per poco non mandavano tutto in fumo, ecco che il classe 2003 si unisce all’organico di Simone Inzaghi.

Questo il comunicato ufficiale del club nerazzurro: “FC Internazionale Milano comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Tiago Tomás Palacios dal Club Atlético Talleres. Il difensore argentino classe 2003 si trasferisce all’Inter a titolo definitivo”.