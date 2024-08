Inter, cessione UFFICIALE: depositato il contratto

L’ultimo giorno di calciomercato dell’Inter non è caratterizzato soltanto dalle entrate, come quella di Tomas Palacios, ma anche dalle uscite. Il club nerazzurro, infatti, ha finalizzato la cessione in prestito di Franco Carboni al Venezia: il contratto è stato depositato in Lega.

Il laterale classe 2003 torna di fatto immediatamente in Serie A dopo un’esperienza abbastanza paradossale vissuta al River Plate, dove è approdato in estate ma è stato escluso dal progetto dopo l’avvicendamento in panchina nel club argentino (con l’arrivo di Gallardo).