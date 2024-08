Barella salta la Nazionale: “Prova a tornare per Monza-Inter”

Nicolò Barella non sarà convocato per i prossimi impegni della Nazionale italiana, in programma il 6 e il 9 settembre contro Francia e Israele, validi per le prime giornate di Nations League. Tuttavia, per il centrocampista dell’Inter non si tratta di un vero e proprio infortunio.

Come fa sapere La Gazzetta dello Sport si sottoporrà la prossima settimana a un intervento chirurgico volto a liberare le vie aeree e rendere più semplice la respirazione. Per questo, non potrà rispondere alla convocazione di Luciano Spalletti, che oggi diramerà la lista priva di Barella. Il centrocampista, in ogni caso, ci sarà contro l’Atalanta e starà fermo solo qualche giorno. A meno di imprevisti, tornerà a disposizione per Monza-Inter.