Analisi TOTALE Inter-Atalanta: segreti, Preview e formazioni

1 di 3

Dopo i quattro punti totalizzati con Genoa e Lecce nelle prime due giornate, i campioni d’Italia in carica sono pronti ad affrontare il primo big match della loro stagione e in generale di tutta la Serie A. Da una parte i dominatori dell’ultimo campionato, dall’altra i vincitori dell’Europa League: Inter-Atalanta promette spettacolo. Il calcio d’inizio è in programma stasera a San Siro alle ore 20:45.

L’Inter spera di dare seguito alla tradizione favorevole contro la Dea, visto che non perde da 11 partite fra casa e trasferta: l’ultimo ko risale alla stagione 2018-19, quando la squadra all’epoca allenata da Luciano Spalletti perse 4-1 a Bergamo l’11 novembre 2018. Gian Piero Gasperini vuole inoltre spezzare un tabù personale che non lo ha mai visto vincere a San Siro da quando guida l’Atalanta: 6 sconfitte e 3 pareggi nei 9 precedenti.

PROBABILI FORMAZIONI>>>