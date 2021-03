Inter-Atalanta, Conte a quota 62 dopo 26 giornate. Solo Mancini ci è riuscito nell’era dei tre punti

L’Inter ottiene una vittoria preziosa contro l’Atalanta. A San Siro finisce 1 a 0 per i nerazzurri, che tornano così a +6 dal Milan. Una rete di Milan Skriniar fa esultare Antonio Conte, dopo una gara estremamente sofferta ma giocata molto bene dal punto di vista difensivo.

Dopo stasera l’Inter raggiunge quota 62 punti dopo 26 giornate di Serie A. Nell’era dei tre punti, come riportato da Opta, questo traguardo è stato tagliato per la seconda volta dal club milanese. La prima volta, infatti, era accaduto nella stagione 2006/2007 e in quell’occasione i punti furono 70. In panchina sedeva Roberto Mancini e al termine della stagione arrivò lo Scudetto.

VOTA IL MIGLIORE IN CAMPO DI INTER-ATALANTA>>>

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi