Non solo le polemiche per i tre episodi molto dubbi che hanno condizionato il risultato. La coda lunga di Inter-Atalanta porta con sé strascichi ulteriori, come l’infortunio di Mkhitaryan e le sanzioni disciplinari, che influiranno anche sulla trasferta di Firenze del prossimo weekend prima della sosta per le nazionali.

Il tecnico Cristian Chivu infatti sarà ovviamente squalificato in seguito all’espulsione rimediata nel finale della gara di San Siro contro i bergamaschi. La Gazzetta dello Sport però sottolinea come anche il suo vice Aleksandar Kolarov avrebbe “rivolto alcune di quelle “espressioni ingiuriose” che spesso si leggono nei referti arbitrali, prima di arrivare persino ad un contatto fisico con il difensore dell’Atalanta Djimsiti”. Episodi che potrebbero portare dunque ad uno stop anche per il serbo, che avrebbe dovuto sostituire proprio Chivu in panchina contro la Fiorentina.

La sensazione è che Kolarov dovrebbe cavarsela con una multa, si legge, ma in caso di squalifica a guidare l’Inter da bordocampo saranno Angelo Palombo, l’uomo delle palle inattive nerazzurre in possesso della licenza Pro Uefa, o a Mario Cecchi, altro specialista dei piazzati e tattico interista.