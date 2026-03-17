Dove vedere Fiorentina-Inter, diretta tv e streaming del match

Quando si gioca Fiorentina-Inter, 30^ giornata Serie A

Nuovo appuntamento di campionato per l’Inter di Cristian Chivu dopo il pareggio con tantissime polemiche arbitrali maturato a San Siro contro l’Atalanta. Nella stessa giornata il Milan ha però perso contro la Lazio, motivo per il quale ora i punti che separano le due squadre sono otto. Ad attendere i nerazzurri nell’ultimo impegno prima della sosta c’è l’insidiosa trasferta sul campo di una Fiorentina rinfrancata da una pesantissima vittoria ottenuta contro la Cremonese.

Fiorentina-Inter, dove vederla: DAZN o Sky?

Fiorentina-Inter verrà trasmessa domenica 22 marzo alle ore 20:45 in diretta TV sia da DAZN che da Sky Sport. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Il match tra Fiorentina-Inter sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN. Lo streaming per gli abbonati Sky è invece possibile con l’app di Sky GO oppure con Now TV.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Fiorentina-Inter in diretta insieme a voi!