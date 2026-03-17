Quote e pronostici Fiorentina-Inter: indizio dai precedenti

Nuovo appuntamento di campionato per l’Inter di Cristian Chivu dopo il pareggio con tantissime polemiche arbitrali maturato a San Siro contro l’Atalanta. Ad attendere i nerazzurri nell’ultimo impegno prima della sosta c’è l’insidiosa trasferta sul campo di una Fiorentina rinfrancata da una pesantissima vittoria ottenuta contro la Cremonese.

Scommessa consigliata: Over 2,5

Pur con qualche recente difficoltà, l’Inter continua ad essere il migliore attacco del campionato e, eccezion fatta per il derby, ha sempre segnato almeno due reti nelle ultime 8 partite di Serie A. La Fiorentina è invece una delle peggiori difese, ma grazie ai quattro gol realizzati contro la Cremonese è anche il secondo miglior attacco della seconda parte della classifica, dietro solo al Genoa. Inoltre, negli ultimi 10 precedenti tra Fiorentina e Inter ben 7 volte sono stati realizzati più di due gol complessivi.

Le quote di Fiorentina-Inter

Queste le principali quote di Fiorentina-Inter proposte da Betsson, Bet365 e Snai, bookmakers che offrono puntate molto interessanti per questo match:

1 X 2 5.25 3.80 1.61 Bet365

OVER 2.5 UNDER 2.5 1.80 2.00 Bet365

GOL NO GOL 1.79 1.95 Betsson

1X 1-2 x2 2.20 1.21 1.14 Snai

Probabili formazioni Fiorentina-Inter

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Fagioli, Ndour; Harrison, Piccoli, Gudmundsson.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram.

Dove vedere Fiorentina-Inter: diretta tv e streaming

Fiorentina-Inter verrà trasmessa domenica 22 marzo alle ore 20:45 in diretta TV sia da DAZN che da Sky Sport. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Il match tra Fiorentina-Inter sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN. Lo streaming per gli abbonati Sky è invece possibile con l’app di Sky GO oppure con Now TV.