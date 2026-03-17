GdS – Bastoni, ipotesi cessione a 50 milioni? I tifosi sbottano!

L’ipotesi di un addio di Alessandro Bastoni a fine stagione continua a tenere banco nell’ambiente nerazzurro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore e l’Inter potrebbero separarsi senza particolari tensioni al termine dell’annata in corso.

Il club considera il centrale tra i profili più appetibili per il mercato in uscita, una scelta motivata dalla possibilità di reinvestire il ricavato. Ad aprile il giocatore raggiungerà i 27 anni, un’età che lo rende ancora giovane per il suo ruolo, e il contratto firmato fino al 2028 gli garantisce un valore importante. La sua esperienza in Nazionale e il curriculum costruito in questi anni completano il profilo di un calciatore molto richiesto.

La Gazzetta dello Sport ha però fatto discutere soprattutto per la valutazione prospettata: circa 50 milioni di euro, una cifra ben lontana dai 70 milioni ipotizzati in passato. Il quotidiano ha specificato che l’operazione potrebbe essere facilitata dall’inserimento di bonus per agevolare la trattativa. Una cifra che ha fatto letteralmente insorgere i tifosi nerazzurri sui social, considerando che piattaforme specializzate come Transfermarkt stimano il valore del difensore intorno agli 80 milioni.

Le reazioni non si sono fatte attendere. Molti supporter hanno paragonato la cifra a quella spesa dal Milan per Thiaw, sottolineando come Bastoni varrebbe almeno 10 milioni in più. Altri hanno definito l’eventuale operazione come un vero e proprio regalo. Persino alcuni tifosi del Barcellona, club accostato al giocatore, si sono mostrati increduli di fronte alla possibilità di acquistarlo per quella somma, chiedendosi il motivo di una valutazione così contenuta e definendolo, nel caso, “un affare del secolo”.