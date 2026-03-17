CdS – Lautaro, il rientro può slittare? Chivu frena

Resta ancora incertezza sul rientro di Lautaro Martinez. Il ritorno in gruppo dell’attaccante argentino è ancora da definire e proprio in base a quando riuscirà ad unirsi ai compagni, Chivu potrà toccare con mano la situazione, riferisce il Corriere dello Sport.

Al momento non ci sono certezze sulla presenza del capitano a preferisce muoversi con cautela piuttosto che rischiare ricadute.

“La via della prudenza tra l’altro è suggerita dal fatto che la sosta è dietro l’angolo e quindi il Toro potrebbe lavorare con maggiore calma per ritrovare la condizione e puntare alla sfida con la Roma del 5 aprile“, si legge sul quotidiano.



L’assenza del numero 10 si sta facendo sentire, sia per leadership che per rendimento, e tutto l’ambiente Inter – squadra e tifosi – spera di riaverlo al più presto in campo.