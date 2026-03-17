17 Marzo 2026
Probabili formazioni Fiorentina-Inter: dubbio Calhanoglu e Lautaro
Le possibili scelte di Chivu e Vanoli
Domenica alle 20:45, nella 30ª giornata di Serie A, la Fiorentina ospita l’Inter allo Stadio Artemio Franchi. Queste le probabili formazioni:
22 Marzo 2026 – 20:45
Stadio Artemio Franchi
Fiorentina 4-1-4-1
Formazione43 – De Gea 2 – Dodo 5 – Pongracic 6 – Ranieri 21 – Gosens 44 – Fagioli 65 – Parisi 8 – Mandragora 4 – Brescianini 10 Gudmundsson 91 – Piccoli Paolo Vanoli
Panchina
53 Christensen, 50 Leonardelli, 3 Rugani, 60 Kuoadio, 15 Comuzzo, 62 Balbo, 80 Fabbian, 22 Fazzini, 17 Harrison, 27 Ndour, 20 Kean
Ballottaggi
Piccoli-Kean 55%-45% Brescianini-Ndour 55%-45%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Lamptey (da valutare), Lezzerini, Solomon, Fortini (da valutare)
diffidati
Fagioli, Pongracic
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 25 – Akanji 15 – Acerbi 95 – Bastoni 32 – Dimarco 8 – Sucic 7 – Zielinski 23 – Barella 2 – Dumfries 94 – Esposito 9 – Thuram
Panchina
13 Martinez, 12 Di Gennaro, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 6 De Vrij, 31 Bisseck, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, Bonny
Ballottaggi
Akanji-Bisseck 60%-40%
Squalificati
Cristian Chivu
indisponibili
Mkhitaryan, Lautaro (da valutare), Calhanoglu (da valutare)
diffidati
Nessuno
Arbitro:
Assistenti:
Quarto Uomo: