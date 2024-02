Arnautovic croce e delizia: i voti dei giornali

È stata una partita a suo modo folle, quella d Marko Arnautovic. Subentrato a inizio ripresa dopo l’infortunio di Marcus Thuram (ipotizzate le prime stime sui tempi di recupero), ha sciupato due occasioni colossali e altre due in cui poteva far meglio.

Restano negli occhi gli errori sul tiro al volo a inizio ripresa dopo una splendida azione corale, ma soprattutto quella a tu per tu con Oblak finita con una conclusione sparata alta. Poi un colpo di testa a lato e una palla lisciata su cross basso di Dumfries. Alla fine, però, ecco il sospirato gol al minuto 78: Lautaro calcia su Oblak che respinge, l’austriaco ribadisce in rete.

Di seguito i voti dei giornali e quello di Passione Inter:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6,5 – “Sembra un pesce d’aprile, non una partita. Spreca almeno tre chance, pare quasi demoralizzato. San Siro lo incoraggia e lui piazza il colpo che avvicina i quarti“.

CORRIERE DELLO SPORT 6 – “Due palle-gol mangiate, in partite come queste non sono ammessi errori del genere. La prima gliela mette sul destro Dimarco, la seconda è lui a crearla con uno scambio con Lautaro, in tutt’e due i casi non prende nemmeno la porta. Ha un solo modo per far dimenticare a San Siro questo disastro e quel modo lo trova a 10′ dalla fine segnando il gol della meritata vittoria interista. Guardacaso lo segna sfruttando un errore di Lautaro davanti a Oblak“.

TUTTOSPORT 6 – “Due opportunità clamorose, due errori pazzeschi. Al terzo tentativo non ci arriva. Sembra un’altra serata stregata, da 4 in pagella nonostante un buon ingresso in campo per giocare con i compagni, poi però arriva la zampata vincente“.

PASSIONE INTER 6,5 – “Spreca una quantità impressionante di grandi occasioni, ma alla fine riscatta tutto, trovandosi al posto giusto e regalando il vantaggio all’Inter. Riesce a essere un buon riferimento in fase di possesso“.