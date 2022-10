Inter-Barcellona, Inzaghi: “Notte da ricordare, ora recuperiamo terreno”

L'analisi del tecnico nerazzurro nel post-partita di San Siro

Antonio Siragusano

Grande soddisfazione per Simone Inzaghi al termine del match vinto questa sera per 1-0 contro il Barcellona. Una notte magica per l'Inter e per i suoi tifosi che mette fine ad un momento complicato per la squadra e per il suo allenatore. Lo stesso tecnico nerazzurro al termine dell'incontro ha commentato la vittoria europea ai microfoni di Sky Sport: "Sono contento per i miei ragazzi, per la società, per questi splendidi tifosi. Non si è fatto nulla, ma è una serata importante che rimarrà".

REAZIONE - "Sabato ero molto dispiaciuto per il risultato con la Roma, chiaramente è un momento dove stiamo pagando tutto. Ma serate di questo genere fanno bene, dobbiamo recuperare le energie per sabato e speriamo di non perdere altri giocatori. Svolta? Può essere l'inizio, ma dovremo essere bravi a dare continuità alla vittoria contro una squadra fortissima".

RIVINCITA -"Porto avanti il mio lavoro con le mie solite certezze, ci sono questi momenti che purtroppo accadono. Ma ho sempre la testa alta, credo che abbiamo fatto ottime cose in 14 mesi. La prestazione di sabato e quella di stasera mi fanno sperare bene. Sono contento, è una serata che cercavamo, sono contento per tutte le componenti. Questi ragazzi mi hanno regalato due trofei tre mesi fa e sono consapevoli che dobbiamo recuperare terreno".

Questa invece l'analisi del tecnico davanti alle telecamere di Mediaset:

SERATA MAGICA - "La squadra ha fatto una grande gara contro un avversario fortissimo. Siamo stati bene in campo soffrendo in campo. Sono felicissimo per i tifosi, per i miei ragazzi e per la società. Sappiamo che non abbiamo fatto nulla, ma battere il Barcellona vale tanto. La crisi? Questo è un bel segnale, ma non abbiamo ancora fatto nulla, dobbiamo fare ancora tanto. Con la corsa e il sacrificio, si può arrivare anche a serate del genere".

CRITICHE - "Non mi hanno infastidito, io guardo i miei giocatori, di quello che succede fuori mi interessa poco. Chiaramente stasera diranno che le scelte son state tutte azzeccate, avessimo preso il pareggio probabilmente sarebbero state sbagliate".

PORTIERI - "Alternanza? Ho già risposto ieri in conferenza. Ne ho due di assoluto valore, sabato sceglieremo come in tutti gli altri ruoli chi giocherà. Ricordiamo che stiamo giocando senza Brozovic e Lukaku. Speriamo che domani non ci siano altri problemi per De Vrij, Darmian e Calhanoglu. Stasera abbiamo speso tantissimo, dovremo recuperare in vista di sabato".