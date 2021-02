GdS – Inter, Barella sarà il prossimo capitano. E il club pensa già ad un nuovo contratto

Nicolò Barella era proprio il leader di cui l’Inter aveva bisogno. Un giovane talento dalla crescita impressionante, ma allo stesso tempo già maturo e punto di riferimento nel centrocampo dei nerazzurri. Non è un mistero che il club abbia già fatto più di un pensierino alla possibilità di legargli la fascia di capitano al braccio una volta che Samir Handanovic andrà via. E, come ribadito questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, sarà anche il modo per legare lo stesso Barella quasi a vita ai colori nerazzurri.

Per quanto riguarda la situazione contrattuale del calciatore fino a questo momento della stagione più in forma dell’Inter, essendo arrivato nella scorsa annata ha ancora davanti tre anni di contratto davanti a sé visto che la scadenza è fissata nel giugno 2024. Dinnanzi ai tanti apprezzamenti arrivati negli ultimi mesi da parte di numerosi top club in Europa, l’intenzione del club nerazzurro è quella di blindare Barella con un nuovo contratto ed aumento di ingaggio. Ovviamente si tratta di un’operazione non prioritaria in questa fase, ma che l’Inter vorrà definire una volta superata la crisi economica che sta affrontando.

