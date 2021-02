GdS – Lukaku l’attaccante con più minuti in Serie A: il piano dell’Inter per farlo tornare al top

Non è assolutamente reduce da buone prestazioni giocate nelle ultime gare Romelu Lukaku. Il centravanti belga soprattutto contro la Juventus ha dimostrato di star giù fisicamente, lasciandosi anticipare colpo su colpo dal più giovane e reattivo de Ligt. L’Inter, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia dello scorso martedì sera, adesso avrà modo di concentrarsi unicamente al campionato, ultima competizione disponibile per poter tornare ad alzare un trofeo e nei confronti della quale la squadra si sente quasi in obbligo di trionfare.

Il nodo cruciale riguarda però proprio la condizione fisica di Romelu Lukaku, la quale dovrà essere riportata al top e preservata fino al termine della stagione. Innanzitutto, come scritto da La Gazzetta dello Sport, se l’ex Manchester United ha accusato questa calo c’è una spiegazione chiara: in questa stagione è stato l’attaccante più utilizzato in Serie A. Un aspetto da non sottovalutare, soprattutto se consideriamo che il belga – per via dei 98 kg, il 48 di piede, i 1.596 km già percorsi in campionato – avrebbe sempre bisogno di un recupero specifico, il quale inevitabilmente è stato gestito meno fino a questo momento per via dei tanti impegni ravvicinati.

