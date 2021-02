Inter-Lazio, le probabili formazioni: Sanchez in vantaggio su Lautaro. Vidal recupera, ma parte dalla panchina

Non sono ancora del tutto definitive le scelte che nella testa di Antonio Conte stanno difatti prendendo forma in vista della sfida di domenica sera a San Siro contro la Lazio. Dopo aver concesso alla squadra una giornata di riposo, quest’oggi l’Inter si ritroverà ad Appiano Gentile per preparare la sfida con i biancocelesti. Al termine della seduta odierna il tecnico leccese avrà con ogni probabilità le idee più chiare, visto che in questo momento vi sono tre ballottaggi ancora da sciogliere.

Il primo, e probabilmente anche il più importante, riguarda la possibilità di far partire Alexis Sanchez dal primo minuto facendo inizialmente riposare Lautaro Martinez. Altro dubbio in questo caso forzato è quello a centrocampo tra Gagliardini e Vidal. Il cileno è reduce da una forte contusione rimediata al ginocchio sinistro settimana scorsa contro la Fiorentina e dovrebbe anche lui iniziare dalla panchina. Infine, dopo qualche panchina, Ashley Young dovrebbe tornare a sinistra al posti sia di Perisic che di Darmian. Ecco le probabili formazioni di Inter Lazio:

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-LAZIO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Sanchez. Conte.

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa; Immobile. All. S. Inzaghi.

LA STORIA DEGLI STEMMI DELL’INTER >>>