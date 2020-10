Allarme rosso, Bastoni e Skriniar positivi. Derby e Champions League: probabile il doppio forfait

Alessandro Bastoni e Milan Skriniar sono risultati positivi al coronavirus nei test effettuati rispettivamente con l’Under 21 azzurra e la Nazionale slovacca.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, per il centrale classe 1999 è scattata la quarantena, per l’ex Sampdoria si aspetteranno i risultati del tampone di oggi: fosse ancora positivo, allora anche per lo slovacco scatterebbe la quarantena e l’obbligo di rimanere in patria per le prossime due settimane.

I due così, con ogni probabilità, salteranno il derby di sabato 17 e il debutto in Champions League di mercoledì 21 contro il Borussia Moenchengladbach.

Bastoni lascerà oggi Tirrenia, sede del ritiro Under 21, per tornare a casa. Più complicata la situazione di Skriniar che potrebbe rimanere in quarantena per le prossime due settimane, lontano da tutti e con un viaggio poi da affrontare una volta terminate le due settimane di isolamento, sperando di ottenere al più presto i due tamponi negativi.

