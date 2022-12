Inter, è arrivato il momento di Bellanova: da gennaio vedrà di più il campo

Complice anche un rendimento non certo esaltante di Dumfries, le opportunità per Bellanova nel 2023 potrebbero aumentare sensibilmente. Inzaghi ha fiducia in lui e, dopo averlo inserito in pianta stabile nelle rotazioni, potrebbe anche iniziare a lanciarlo più spesso da titolare. Il ragazzo infatti è ancora di proprietà del Cagliari e l'Inter per riscattarlo dovrà sborsare 7 milioni, cifra non da poco per un giovane non titolare. Ecco perché il laterale in questi mesi dovrà dimostrare di valere l'Inter, sfruttando ogni occasione possibile.