Inter, Biasin sicuro: “Anche con i soldi di Oaktree la cessione resta inevitabile”

Biasin, dopo i dati resi noti con il CdA dell'Inter, ha infatti dichiarato: "Il rosso in bilancio resta enorme, ma il miglioramento rispetto a quello precedente è comunque evidente, grazie anche alle plusvalenze. Suning ha messo denaro, che presumibilmente arriva dal prestito di Oaktree, per sistemare un po' le cose. L'intento è quello di dare stabilità e normalità in attesa di un probabile passaggio di consegne. Bisogna capire solo quando, non se accadrà".