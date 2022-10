Inter, Biasin avvisa: “La partita col Sassuolo sarà quella decisiva per Inzaghi”

La sconfitta contro la Roma di sabato sera, che fa il paio con quella pre-sosta contro l'Udinese, ha reso rovente la panchina di Simone Inzaghi all'Inter. Il tecnico interista ha cominciato la stagione con 4 sconfitte su 8 partite in campionato, che diventano 5 su 10 se estendiamo il conto anche alla Champions League. Champions in cui si tornerà a giocare proprio domani sera, in un'altra sfida a dir poco proibitiva contro il Barcellona di Xavi. Anche questo, a suo modo, sarà un dentro o fuori: per sperare in un clamoroso passaggio del turno, per l'Inter è difficile accettare qualsiasi risultato che non sia la vittoria.