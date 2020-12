Inter-Bologna, dalla mentalità vincente di Vidal alla dedica speciale di Hakimi: le principali reazioni social

E’ stata una vittoria molto importante quella ottenuta ieri sera dall’Inter sul Bologna. Un incontro che la formazione nerazzurra ha reso semplice grazie all’approccio determinato messo in campo sin dai primi minuti, come chiesto più volte da Antonio Conte in questo inizio di stagione. In vista della partita di mercoledì sera contro lo Shakhtar Donetsk che si giocherà a San Siro, i tre punti conquistati ieri sera e la grande prestazione offerta rappresentano il miglior bigliettino da visita per arrivare al match di Champions con la mentalità giusta.

Andiamo a vedere le principali reazioni social da parte dei calciatori dell’Inter, pubblicate su Instagram al termine dell’incontro vinto: