Verso Inter-Bologna, le probabili formazioni: Sanchez e Vidal dal 1′

L’Inter, dopo aver battuto il Borussia Monchengladbach in Champions League, l’Inter si prepara a sfidare il Bologna di Sinisa Mihajlovic in campionato. I nerazzurri di Antonio Conte dovranno tener conto della sfida contro lo Shakthar di mercoledì sera. Proprio per questo, come riporta Sky Sport, il tecnico leccese potrebbe affidarsi al turnover.

Sanchez dovrebbe giocare al fianco di Lukaku, al posto di Lautaro Martinez. Hakimi e Perisic dovrebbero giocare dal 1′ per far rifiatare Darmian e Young. Torna in campo anche Arturo Vidal, che non ha preso parte alla gara di Champions a causa della squalifica. Il cileno prenderà il posto di Barella, non al meglio.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Sanchez.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Sansone, Soriano, Barrow; Palacio.

