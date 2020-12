Il giorno di Inter-Bologna, le probabili formazioni: riecco Hakimi e Perisic, confermata la difesa?

È giorno di gara per l’Inter di Antonio Conte, che questa sera alle 20:45 sarà di scena al Meazza per la partita con il Bologna. Una sfida da non sbagliare per i nerazzurri, che hanno l’opportunità di centrare per la prima volta in questa stagione il terzo successo consecutivo: vincere darebbe la giusta carica per arrivare pronti all’appuntamento di Champions League in programma mercoledì.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non saranno molti i cambiamenti nell’undici titolare: Conte conferma la difesa, mentre Hakimi e Perisic dovrebbero prendere il posto rispettivamente di Darmian e Young sugli esterni. Praticamente certa la presenza di Alexis Sanchez in attacco, con Lautaro che rimarrà in panchina a ricaricare le pile.

In casa Bologna si era parlato della possibilità di un cambio modulo, ma poi Sinisa Mihajlovic ha sbottato in conferenza parlando di una mossa fatta solo per stanare una talpa nello spogliatoio. Al momento resta probabile la conferma del 4-2-3-1, anche se il quotidiano rosa segnala il possibile ingresso dell’ex di turno Gary Medel al posto di Sansone, con il passaggio al 3-5-2.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Sanchez

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Hickey; Svamberg, Schouten; Barrow, Soriano, Sansone; Palacio

