Bordon: “Handanovic è un portiere che porta punti. Scudetto? L’Inter lo merita”

L'ex portiere ha parlato della stagione dei nerazzurri

Domani l' Inter scenderà in campo contro il Cagliari e sarà una gara importante sotto tanti punti di vista. Per quanto riguarda Handanovic , domani raggiungerà un altro grande portiere nerazzurro in termini di presenze, ossia Ivano Bordon . L'ex campione del mondo, che tra pochi giorni compie 70 anni, è intervenuto ai microfoni di Tuttosport, parlando della stagione della squadra di Conte .

SU HANDANOVIC - "Sono felice che raggiungerà il mio numero di presenze. E' un portiere che stimo e che dà soddisfazioni da anni. Spesso con lui si va a cercare il pelo nell'uovo, ma ad avercene di Handanovic . Ad inizio stagione ha commesso qualche errore, ma devo dire che non è stato fortunato. Non ha comunque avuto periodo lunghi di scarsa forma: lui è un portiere che porta punti".

SULLO SCUDETTO - "Credo che sia alla portata di mano. Con Conte l'Inter ha avuto un cambio di mentalità, ora vive la gara in maniera diversa. Credo che si possa aprire un ciclo. Lo Scudetto sarebbe meritato: dall'eliminazione dalla Champions i nerazzurri sono migliorati e hanno capito come gestire i momenti della stagione".

FUTURO DI HANDANOVIC -"Spero che possa battere il mio record di imbattibilità di 686 minuti. Per il futuro, la scelta è della società. Se non avrà problemi fisici può giocare ad alti livelli per altre due stagioni. Dovrà decidere lui l'anno prossimo se continuare ancora o smettere. Fino ad ora l'Inter ha puntato sempre su di lui e per me ha fatto bene".