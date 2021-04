CdS – Verso Inter-Cagliari, Vecino scalpita: può essere lui il nuovo Barella

Il centrocampista uruguaiano ha giocato 22 minuti in stagione

Domani per l'Inter ci sarà l'impegno contro il Cagliari, in cui i nerazzurri vogliono continuare la loro fuga verso la Scudetto. Allo stadio di San Siro, alle ore 12:30, la squadra di Antonio Conte arriva con ben 11 punti sul Milan secondo in classifica e una vittoria può rappresentare un altro passo importante verso l'obiettivo stagionale. Il tecnico leccese dovrà fare a meno di Nicolò Barella, che salterà per squalifica la sua prima partita stagionale.