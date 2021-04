TS – Handanovic, obiettivo rinnovo. L’agente in contatto con l’Inter: il punto

Il portiere sloveno ha un contratto in scadenza nel giugno del 2022

Domani sarà una partita importante per Samir Handanovic . Nella gara tra Inter e Cagliari il portiere sloveno raggiungerà Ivano Bordon a quota 382 presenze in nerazzurro, ma non vuole fermarsi qua. Il numero 1 di Conte entra anche nella top 15 dei calciatori con più presenze nella Beneamata e mette nel mirino Walter Zenga , che vanta 473 gare disputate. Ecco perché l'ex Udinese , arrivato a Milano nel 2012, potrebbe rinnovare il contratto con l' Inter , in scadenza nel giugno del 2022.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, l'agente Fali Ramadani discute da tempo con i dirigenti per il prolungamento. La situazione societaria ha poi frenato i discorsi, ma è anche vero che si è fermato il casting per un suo possibile erede. Musso, su tutti, è stato spesso accostato ai nerazzurri, ma di fatto non c'è stata mai una trattativa. Qualora non dovesse arrivare nessuno nel suo ruolo, allora il rinnovo sarebbe scontato, come sottolinea il quotidiano torinese.