Verso Inter-Borussia Monchengladbach: Nainggolan negativo, si attendono i tamponi degli altri positivi

Dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, l’Inter si prepara ad affrontare il Borussia Monchengladbach in Champions League. Come riporta Tuttosport, Antonio Conte potrà contare sul rientro di Bastoni e Radja Nainggolan, i cui tamponi sono risultati negativi. Ancora positivo Milan Skriniar che resta bloccato in Slovacchia e non rientrerà fin quando non avrà l’ok dalle autorità sanitarie del suo paese.

Anche Roberto Gagliardini è risultato ancora positivo al tampone. Oggi potrebbero arrivare delle notizie su Ionut Radu che effettuerà il tampone di controllo, mentre domani sarà la giornata di Ashley Young. Intanto, Conte ritroverà Sensi in Champions League e dovranno essere valutate le condizioni di Alexis Sanchez che ha giocato solo una frazione di gara nella giornata di ieri, ma che non è al meglio come ha confermato anche Antonio Conte nelle interviste post-gara.

